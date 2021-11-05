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В России назвали стоимость летного часа Су-75

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Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Стоимость летного часа перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, будет в семь раз ниже, чем у американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщил французской газете Le Figaro гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Руководитель, оценивая характеристики летательных аппаратов, назвал американский самолет главным конкурентом российского. «Наш самолет экономически выгоднее [американского]. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — сказал глава госкорпорации.

Основными преимуществами Су-75, по мнению Чемезова, станут, в частности, малая заметность и современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптации под конкретного заказчика.

В октябре гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что к ЛТС проявили интерес многие зарубежные военно-воздушные силы.

В августе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что, учитывая темпы разработки российского истребителя пятого поколения Су-57, до серийного производства ЛТС дойдет вряд ли раньше 2035 года.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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Михеев Александр
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Истребитель 5 поколения
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