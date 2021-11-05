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Нигерия заказала два патрульных корабля в Турции

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Как сообщили военно-морские силы Нигерии, в Абудже 3 ноября 2021 года начальником штаба (командующим) ВМС Нигерии вице-адмиралом Аввалом Гамбо был подписан контракт с турецкой судостроительной компанией Dearsan Shipyard Limited на постройку для ВМС Нигерии двух патрульных кораблей. Корабли должны быть сданы в течении 37 месяцев с момента подписания контракта (то есть к декабрю 2024 года).

Начальник штаба (командующий) ВМС Нигерии вице-адмирал Аввал Гамбо на церемонии подписания контракта с турецкой судостроительной компанией Dearsan Shipyard Limited на постройку для ВМС Нигерии двух патрульных кораблей проекта OPV 76. Абуджа, 03.11.2021 (с) ВМС Нигерии

Судя по фотографии с церемонии подписания, контракт заключен на постройку двух 76-метровых патрульных кораблей собственного проекта OPV 76 разработки Dearsan Shipyard, что стало первым известным заказом кораблей этого типа.

Согласно данным Dearsan Shipyard, корабль проекта OPV 76 имеет полное водоизмещение 1200 тонн, наибольшую длину 76,6 м, ширину 11 м, осадку 2,9 м. Энергетическая установка двухвальная дизельная, включает четыре дизельных двигателя MAN 18VP185 (производства MAN UK - фактически бывшей британской компании Paxman) максимальной мощностью по 5500 л.с. Максимальная скорость хода 28 уз, дальность плавания экономическим ходом 3000 миль. Экипаж 43 человека.

Модель корабля проекта OPV 76, представленная на церемонии подписания, демонстрирует вооружение из одной баковой новой 40-мм артиллерийской установки Leonardo OTO Marlin 40, кормовой дистанционно управляемой артиллерийской установки (предположительно, калибра 25 или 30 мм) и двух пулеметных установок. На корабле имеется взлетно-посадочная площадка для среднего вертолета.

Для Dearsan Shipyard подписание контракта с Нигерией на два патрульных корабля проекта OPV 76 стало новым прорывом на международном оборонном рынке, после длительного успешного сотрудничества в строительстве кораблей и катеров для Туркмении, включая недавно введенный в строй ВМС Туркмении корвет Deniz Han проекта С92.

Изображение патрульного корабля проекта OPV 76 (вариант с усиленным вооружением, включая 76-мм артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid) разработки турецкой судостроительной компании Dearsan Shipyard (c) Dearsan Shipyard

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нигерия
Туркменистан
Турция
Компании
Leonardo
MAN
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