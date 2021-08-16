В состав ВМС Туркмении введен корвет Deniz Han

Как сообщили туркменские СМИ, 11 августа 2021 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии на берегу Каспийского моря новой воинской части военно-морских сил Туркмении и комплекса новой пограничной заставы Государственной пограничной службы Туркмении, а также в церемонии ввода в состав ВМС Туркмении корвета Deniz Han (бортовой номер "01"), который стал самой крупной единицей туркменского флота. На корабле был поднят туркменский флаг.

Вошедший в состав ВМС Туркмении корвет Deniz Han турецкого проекта (с) кадр из видео туркменского телеканала Watan Habarlary

Напомним, что в августе 2019 года сообщалось, что совместное предприятие Gülhan & Dearsan İş Ortaklığı турецких стамбульских судостроительных компаний Gülhan Shipyard и Dearsan Shipyard, созданное специально для совместного проектирования и постройки кораблей военного назначения, заключило контракт на постройку для ВМС Туркмении одного корвета длиной 92 метра, проект которого условно обозначался как Turkmen. В дальнейшем, как сообщалось, возможна была постройка для Туркмении еще нескольких кораблей этого типа.

Постройка корвета осуществлялась путем сборки из доставленных из Турции секций на судостроительно-судоремонтном завода Государственной пограничной охраны Туркмении в Уфре в Туркменбаши (бывший Красноводск). Корпусные секции корвета на предпрятии в Уфре были видны на спутниковом снимке Google Earth, датированном 27 марта 2020 года.

Модель проекта корвета длиной 92 метра разработки совместного предприятия Gülhan & Dearsan была впервые представлена на оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле в апреле 2019 года. В тоже время по сравнению с этой моделью, видео с церемонии ввода в строй туркменского корвета демонстрирует некоторые отличия построенного корабля.

Корвет Deniz Han получил название в честь Дениз-хана (Тенгис-хана) - одного из сыновей легендарного прародителя туркмен (тюрок) Огуз-хана, и получившего имя в честь тюркского мифологического бескрайнего океана (Чингисхан, как считается, был назван в честь имени Денис-хана в древнемонгольской транскрипции). Соответственно, в тюркской традции Денис-хан символизирует суверенитет и господство тюркского государства на морях.

Согласно видеорепортажу и известным публикациям, корвет Deniz Han оснащен смесью турецкого и итальянского вооружения и оборудования, включая восемь пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса MBDA Otomat Mk 2, вертикальную пусковую установку (видимо, на 16 ячеек) зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA VL MICA, 76-мм/62 универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, турецкий 35-мм спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz (туркменский корвет стал, видимо, первым кораблем с серийным образцом этого комплекса), две или четыре малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки (видимо, производства Aselsan - возможно, две 25-мм STOP и две 12,7-мм STAMP), турецкий 196-мм шестиствольный реактивный бомбомет Roketsan ASRLS. На корабле имеется взлетно-посадочная площадка для среднего вертолета. Основу радиоэлектронного вооружения, судя по видео составляет радиолокационный комплекс Leonardo Kronos 3-D (в составе интегрированной мачты),

Напомним, что судостроительно-судоремонтный завод Государственной пограничной охраны Туркмении в Уфре был построен при помощи турецкой компании Dearsan Shipyard (Dearsan Gemi Insaat Sanayili), начав действовать в 2010 году, и претерпев расширение и модернизацию в 2018-2019 годах. Dearsan Shipyard (через фактически все тоже совместное предприятие Gulhan & Dearsan) является главным поставщиком кораблей и катеров для Государственной пограничной охраны и ВМС Туркмении, со сборкой большинства из них на предприятии в Уфре.

К настоящему времени, по известным данным, Dearsan Shipyard (Gulhan & Dearsan) успешно реализовала контракты на поставку Государственной пограничной охране и ВМС Туркмении десяти больших 400-тонных 57-метровых ракетно-артиллерийских катеров проекта NTPB (New Type Patrol Boat, турецкая аббревиатура YTKB, катера этого типа собирались из секций на предприятии в Уфре, оснащены противокорабельными ракетными комплексами Otomat Mk 2 и легкими зенитными ракетными комплексами SIMBAD-RC), шести малых 33-метровых ракетных катеров (оснащены противокорабельным ракетным комплексом MBDA Marte Mk 2/N), 41-метрового гидрографического судна Umman, десяти малых 15-метровых катеров типа АМВ ("Барс-12"), двух 27-метровых десантных катеров типа LCM-1, одного пассажирского катера и пяти небольших буксиров и спасательных судов.

Вошедший в состав ВМС Туркмении корвет Deniz Han турецкого проекта (с) кадр из видео туркменского телеканала Watan Habarlary

Проектный облик корвета длиной 92 метра разработки совместного предприятия Gülhan & Dearsan İş Ortaklığı турецких судостроительных компаний Gülhan Shipyard и Dearsan Shipyard (с) www.tapatalk.com/groups/worldarmedforcesforum

Видео (сюжет идет с 01:10 по 33:00):