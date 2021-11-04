Во Франции обеспокоились российскими комплексами радиоэлектронной борьбы

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогут выводить из строя технику стран НАТО. Французское издание Atlantico обеспокоилось возможностями систем, расположенных в Калининградской области.

Во Франции обратили внимание на береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Издание отмечает, что радиус действия комплекса составляет около трех тысяч километров. По мнению авторов материала, это дает возможность выводить из строя военное оборудование НАТО в Западной Европе.

«Примечательно, что высокотехнологичные американские истребители F-35 могут быть прикованы к Земле, лишенные их важной спутниковой связи», — пишет Atlantico.

Ранее стало известно о разработке вертолетов с комплексом радиоэлектронной борьбы в России. Источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщили о летных испытаниях специализированной версии вертолета Ми-8АМТШ. Комплекс воздушного базирования сможет подавлять связь и автоматизированные системы управления.

В апреле источники «Известий» в оборонном ведомстве также рассказали о создании защищенных зон в России. Военные могут использовать комплексы РЭБ «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4» для противодействия крылатым ракетам, беспилотникам и высокоточному оружию противника.

Даниил Иринин