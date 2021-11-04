Российский ученый предупредил о выводе США в космос нового оружия

Оптические квантовые генераторы на газодинамической, электроразрядной и химической основах малоэффективны и дороги для создания лазерного оружия (ЛО), в связи с чем ученые изменили подходы к разработке соответствующих средств поражения. Об этом заявил «Военно-промышленному курьеру» заведующий отделом мощных лазеров Института общей физики (ИОФ) Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук, действительный член Академии военных наук Виктор Аполлонов.

По его словам, сейчас в ведущих странах мира работают над новым оружием — стратегическим и тактическим твердотельным ЛО. «Мы об этом успехе твердотельного ЛО нового поколения узнаем уже очень скоро, когда ведущие страны оснастят свои ВС (вооруженные силы — прим. "Ленты.ру") компактными и легкими тактическими комплексами ЛО мощностью до 500 киловатт, способными решать обширный спектр задач в силовом и функциональном режимах соответственно, на дальностях в многие десятки и сотни километров», — предупредил доктор наук.

Завотделом института уверен, что «на следующем этапе, когда высокоэнергетическое стратегическое ЛО с дальностью воздействия в тысячи и десятки тысяч километров выйдет в космос (а это усилиями США произойдет неминуемо), станет хорошо понятной уже всем цена потерянного времени».

Ученый отметил, что в настоящее время «значимых успехов в экспериментальной разработке перспективных направлений создания легкого, компактного и эффективного тактического ЛО в России не наблюдается».

В августе Breaking Defense, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в ближайшее время Пентагон анонсирует и продемонстрирует секретное космическое оружие. Опрошенные американским изданием эксперты заявили, что таким образом США покажут России и Китаю свою новую противоспутниковую разработку. Breaking Defense допускает, что неназванная система может использовать, например, мобильный наземный лазер, радиоэлектронный постановщик помех или микроволновую пушку.

window._settings.components.scrollToSite = { enabled: true, selectors: [ '#root_footer', '#rnet_lenta_dzen', '#ban-rich', '#recommender', '.js-footer', '.js-topic__longgrid', '.js-tabloid', '.b-banner-bottom', '.b-banner-superfooter', '.js-topic__relation', '.js-topic__socials', '.js-premial-footer' ] };

Иван Потапов