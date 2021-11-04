Войти
Lenta.ru

Российский ученый предупредил о выводе США в космос нового оружия

767
0
+1
Источник изображения: Фото: Hayden Legg / globallookpress.com

Оптические квантовые генераторы на газодинамической, электроразрядной и химической основах малоэффективны и дороги для создания лазерного оружия (ЛО), в связи с чем ученые изменили подходы к разработке соответствующих средств поражения. Об этом заявил «Военно-промышленному курьеру» заведующий отделом мощных лазеров Института общей физики (ИОФ) Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук, действительный член Академии военных наук Виктор Аполлонов.

По его словам, сейчас в ведущих странах мира работают над новым оружием — стратегическим и тактическим твердотельным ЛО. «Мы об этом успехе твердотельного ЛО нового поколения узнаем уже очень скоро, когда ведущие страны оснастят свои ВС (вооруженные силы — прим. "Ленты.ру") компактными и легкими тактическими комплексами ЛО мощностью до 500 киловатт, способными решать обширный спектр задач в силовом и функциональном режимах соответственно, на дальностях в многие десятки и сотни километров», — предупредил доктор наук.

Завотделом института уверен, что «на следующем этапе, когда высокоэнергетическое стратегическое ЛО с дальностью воздействия в тысячи и десятки тысяч километров выйдет в космос (а это усилиями США произойдет неминуемо), станет хорошо понятной уже всем цена потерянного времени».

Ученый отметил, что в настоящее время «значимых успехов в экспериментальной разработке перспективных направлений создания легкого, компактного и эффективного тактического ЛО в России не наблюдается».

В августе Breaking Defense, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в ближайшее время Пентагон анонсирует и продемонстрирует секретное космическое оружие. Опрошенные американским изданием эксперты заявили, что таким образом США покажут России и Китаю свою новую противоспутниковую разработку. Breaking Defense допускает, что неназванная система может использовать, например, мобильный наземный лазер, радиоэлектронный постановщик помех или микроволновую пушку.

window._settings.components.scrollToSite = { enabled: true, selectors: [ '#root_footer', '#rnet_lenta_dzen', '#ban-rich', '#recommender', '.js-footer', '.js-topic__longgrid', '.js-tabloid', '.b-banner-bottom', '.b-banner-superfooter', '.js-topic__relation', '.js-topic__socials', '.js-premial-footer' ] };


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
13.05.2021
Необитаемые подводные аппараты военного назначения
15.07.2019
Sina (Китай): самое ужасное оружие России, способное уничтожить целую деревню за 7 секунд
27.12.2012
ООН берется за стволы
26.12.2012
Главные военные события года
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
27.03.2007
Всемирная гонка вооружений вернулась
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 17:43
  • 7
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.11 17:40
  • 27
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 04.11 17:37
  • 3
В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
  • 04.11 17:33
  • 4
В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами
  • 04.11 17:06
  • 2
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
  • 04.11 15:12
  • 53
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 04.11 15:09
  • 77
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 04.11 13:13
  • 2
Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2
  • 04.11 13:10
  • 1
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
  • 04.11 12:53
  • 3
Дело за большим диском
  • 04.11 12:27
  • 7
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 04.11 05:08
  • 4
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 04.11 01:56
  • 3
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 04.11 01:48
  • 107
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.11 11:41
  • 17
США приступили к блокаде России