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В США анонсировали секретное космическое оружие против России

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Источник изображения: Фото: China Daily / Reuters

В ближайшее время Пентагон анонсирует и продемонстрирует секретное космическое оружие, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на собственные источники. Опрошенные американским изданием эксперты заявили, что таким образом США покажут России и Китаю свою новую противоспутниковую разработку.

В публикации утверждалось, что презентацию оружия изначально планировалось провести на мероприятии National Space Symposium, запланированном на август. Издание пишет, что подготовка к рассекречиванию велась в течение последних месяцев, однако ситуация вокруг вывода американских военных из Афганистана, вероятно, изменила планы. Согласно Breaking Defense, доступ к информации о секретном оружии имеют только высокопоставленные чиновники правительства США.

Издание пишет, что секретная система предоставляет возможность доступа, позволяющего привести в неработоспособное состояние или уничтожить спутник или космический корабль. В публикации утверждается, что США планировали провести реальную демонстрацию работы данного оружия.

Breaking Defense, ссылаясь на экспертные мнения, допускает, что неназванная система может использовать, например, мобильный наземный лазер, радиоэлектронный постановщик помех или микроволновую пушку. Источники издания сомневаются, что секретным оружием окажется какая-либо версия кинетического перехватчика.

В публикации отмечается, что активным сторонником разработки и рассекречивания противоспутниковой системы, выступающей средством сдерживания России и Китая, является заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

В августе военный заявил, что, глядя на имеющиеся у США вооружения, их противники должны, говоря о возможном нападении на страну, сказать себе: «Не сегодня».По его словам, Пентагон существует, чтобы защитить американский народ. «Мы защищаем эту страну, сдерживая конфликты», — уверял военный.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
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