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США назвали главную цель Пентагона

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Источник изображения: Александр Поляков / РИА Новости

Смотря на имеющиеся у США вооружения, их противники должны, говоря о возможном нападении на страну, сказать себе: «Не сегодня». Главную цель Пентагона назвал заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен. Об этом сообщает The National Interest.

По его словам, Пентагон существует, чтобы защитить американский народ. «Мы защищаем эту страну, сдерживая конфликты», — уверяет военный.

Согласно Хайтену, разработка огромного количество вооружения необходима, чтобы противник не считал атаку целесообразной. «Сдерживание исходит от всех возможностей. Комплексное сдерживание — это не только наши кибернетические, космические или ядерные возможности, но и то, как мы можем применить их, чтобы создать проблемы для противника, чтобы противник решил не вступать в бой. Это цель», — сказал генерал.

В январе издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), написало, что сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
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