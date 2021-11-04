Defence 24 (Польша): артиллерийские «Тюльпаны» не вышли из моды

На военных учениях в Тамбовской области военные использовали старые артиллерийские установки «Малка» и «Тюльпан». Россияне не отказываются от этой техники, а адаптируют ее к новым реалиям. Одни читатели сомневаются, что это оружие будет полезно на поле боя, другие считают, что русские действуют разумно, достигая максимального эффекта при минимальных затратах.

Россия до сих пор не отказалась от сверхтяжелых артиллерийских установок, созданных во времена Советского Союза, стремясь использовать оставшиеся у нее в огромном количестве боеприпасы. При этом военные, обслуживающие установки "Малка" и "Тюльпан", получают современные средства связи и учатся вести стрельбу по основе данных с беспилотных аппаратов.

Российское министерство обороны обнародовало видеоролик, демонстрирующий кадры с маневров на полигоне Тригуляй в Тамбовской области, которая находится в 370 километрах на северо-восток от Украины. К тактическим учениям, проводившимся в рамках проверки боевой готовности, привлекли подразделения Западного военного округа. Само мероприятие представляло интерес потому, что практические стрельбы выполнялись в том числе из самоходных артиллерийских установок: пушки 2С7М "Малка" калибра 203 мм и миномета 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм. Они создавались в 1970-е годы, однако, как выясняется, их используют до сих пор.

Россияне действуют очень прагматично. Имея большие резервы неиспользованных боеприпасов и простую, не подверженную поломкам технику, они решили не списывать ее, а адаптировать к новым реалиям и новой тактике. При этом российская сторона подчеркивает, что и "Тюльпан", и "Малка" "по огневой мощи не имеют аналогов в мире".

Одновременно россияне прилагают усилия к тому, чтобы повысить точность стрельбы и скорость реакции на действия противника. В ходе учений в Тамбовской области экипажи "Тюльпанов" нанесли групповые удары "осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам условного противника, его командным пунктам и складам с оружием". Координаты целей подразделения получали с беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Сильная сторона установок "Тюльпан" и "Малка" - это не только огневая мощь, но и радиус поражения. Миномет 2С4 "Тюльпан" использует мины длиной 1,5-2,4 метра и весом 130-228 килограммов, несущие боеголовки весом от 32 до 46 килограммов, которые могут поражать цели на расстоянии в 20 километров. В свою очередь, пушка 2С7М "Малка" калибра 203 мм использует снаряды весом 88-133 килограмма, а ее дальность стрельбы составляет 45-50 километров.

Обе артиллерийские установки считаются самоходными, поскольку имеют гусеничное шасси. В реальности "Малка" (максимальная скорострельность - 2,5 выстрела в минуту) может перейти из походного в боевое положение за 7 минут, при этом покинуть позицию - в течение 5 минут. "Тюльпану" (скорострельность 1 выстрел в 62 секунды) требуется на это меньше времени.

В длившихся несколько дней учений в Тамбовской области приняли участие более 1 200 военнослужащих артиллерийских подразделений, а также примерно 100 единиц техники.

Комментарии читателей:

Ałtor

Эти тяжелые и исключительно медленные установки в наше время окажутся в радиусе поражения любого "Краба" и будут уничтожены контрбатарейной стрельбой. Сохранять "Малку" имеет смысл, только если использовать ее с ядерными боеприпасами. "Тюльпан" - уже музейный экспонат, "виртуальная техника", как наши Т-72, Т-84 или БМП-1: они остаются на вооружении, но имеют нулевую боевую ценность.

Z

Не факт: артиллерийские установки способны оказывать поддержку издалека, сами пользуясь помощью защищающих их подразделений и средств электронной борьбы. Прежде, чем их поразят, они могут нанести серьезный урон.

Niuniu

В период холодной войны эти системы предназначались для использования с тактическими ядерными боеприпасами. Не знаю, как обстоит дело сейчас, но, пожалуй, у россиян их еще немного осталось.

Tani

Немного? Их у россиян выше крыши и еще чуть-чуть.

Zajjo

Мы отказываемся от работающих платформ, поскольку они не соответствуют текущей идеологии или риторике, а другие, те, кто не может позволить себе покупать в кредит "Абрамсы", используют их и создают новые машины для себя или для продажи другим.

Bender

7 минут на подготовку к стрельбе, 5 минут на отход с позиции и 2 выстрела в минуту (миномет - один выстрел в минуту) при неважной точности. Модернизацию "Малки" проводили до войны в Карабахе, в которой современные технологии (дроны) нейтрализовали постсоветскую военную доктрину. Это попытка припудрить труп, с тем же успехом можно использовать превращенные в памятники Ту-22.

Fanklub Davine

Россияне используют эти установки, поскольку опыт Афганистана, Чечни и Сирии показал их полезность. Они хороши в том, для чего их проектировали, то есть в разрушении бункеров и других укрепленных сооружений, а обходятся гораздо дешевле авиации (35 тысяч долларов в час и больше, при этом машины летают парами, и еще нужно добавить стоимость высокоточных боеприпасов). В целом можно позавидовать россиянам, насколько рационально в плане соотношения результата и стоимости они тратят деньги на армию!

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)