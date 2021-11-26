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«АвтоВАЗ» назвал причину роста цен на автомобили

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Источник изображения: Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Автомобили подорожают из-за «взрывного роста» цен на сталь после завершения действия экспортных пошлин. Такую причину подорожания машин назвал вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, передает «Интерфакс».

После введения пошлины с августа цены на сталь начали «стабилизироваться и откатываться вниз», отметил он. Но этот механизм действует только до конца года, в ноябре цена стали выросла на 4-11 процентов по сравнению с октябрем, подчеркнул топ-менеджер «АвтоВАЗа». Как только действие пошлин закончится, снова начнется взрывной рост цен на этот вид сырья, прогнозирует он.

Автокредитование – это популярный финансовый продукт, с помощью которого можно приобрести автомобиль на выгодных условиях. Автокредит без первоначального взноса привлекает возможностью не откладывать покупку авто надолго.

Громак попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 год. Ранее портал «Лада.Онлайн» сообщил, что «АвтоВАЗ» готовит очередное, седьмое в этом году, повышение цен на модельный ряд. Granta, за исключением моделей с ручным управлением, подорожает на 7 тысяч рублей, XRAY и Niva Legend — на 8 тысяч, Niva Travel — на 9 тысяч, Lada Vesta, XRAY Cross и Largus — на 10 тысяч рублей.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что «АвтоВАЗ» за год повысил стоимость автомобилей в среднем на 9-12 процентов.

С 1 августа в России начали действовать экспортные пошлины на никель, алюминий, сталь и некоторые другие металлы. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке за счет увеличения предложения на нем.


Платон Щукин

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
АвтоВАЗ
Персоны
Чемезов Сергей
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