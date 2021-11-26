«АвтоВАЗ» назвал причину роста цен на автомобили

Автомобили подорожают из-за «взрывного роста» цен на сталь после завершения действия экспортных пошлин. Такую причину подорожания машин назвал вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, передает «Интерфакс».

После введения пошлины с августа цены на сталь начали «стабилизироваться и откатываться вниз», отметил он. Но этот механизм действует только до конца года, в ноябре цена стали выросла на 4-11 процентов по сравнению с октябрем, подчеркнул топ-менеджер «АвтоВАЗа». Как только действие пошлин закончится, снова начнется взрывной рост цен на этот вид сырья, прогнозирует он.

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Громак попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 год. Ранее портал «Лада.Онлайн» сообщил, что «АвтоВАЗ» готовит очередное, седьмое в этом году, повышение цен на модельный ряд. Granta, за исключением моделей с ручным управлением, подорожает на 7 тысяч рублей, XRAY и Niva Legend — на 8 тысяч, Niva Travel — на 9 тысяч, Lada Vesta, XRAY Cross и Largus — на 10 тысяч рублей.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что «АвтоВАЗ» за год повысил стоимость автомобилей в среднем на 9-12 процентов.

С 1 августа в России начали действовать экспортные пошлины на никель, алюминий, сталь и некоторые другие металлы. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке за счет увеличения предложения на нем.

Платон Щукин