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В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая

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Источник изображения: Фото: Reuters

Трехсторонний оборонный альянс AUKUS, образованный Австралией, Великобританией и США, может привести к «полупостоянному браку» в Индо-Тихоокеанском регионе между «гениальной Россией» и «проницательным Китаем», пишет в американском издании Defense News директор по связям с Азией аналитического центра Defense Priorities Лайл Голдштейн.

Автор отмечает, что Канберра вряд ли получит атомные подводные лодки от Вашингтона или Лондона, предусмотренные соглашением AUKUS, в ближайшие 20 лет. Эксперт уверен, что такие субмарины не подходят для действий в условиях мелководных и окруженных сушей водах восточноазиатского побережья, где Китай может разместить минные заграждения.

Голдштейн предрекает, что Россия будет покупать у Китая авианосцы, а Пекин у Москвы — атомные подлодки. «Вполне возможно, что в будущем Военно-морской флот России будет вооружен авианосцами китайского производства, тогда как китайские силы будут бороздить океаны на самых современных атомных субмаринах российского производства», — пишет эксперт.

Заканчивая публикацию, автор допускает, что «полупостоянный брак между российским гением военной конструкторской мысли и китайской промышленной производственной проницательностью в отношении крупных проектов может быть самым тревожным наследием сделки с AUKUS».

В сентябре научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк рассказал Breaking Defense, что в рамках AUKUS атомные подводные лодки для Королевского Военно-Морского флота (ВМФ) Австралии могут быть построены за счет сокращения заказа на субмарины типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) США.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
Проекты
Virginia АПЛ
Авианосец
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3 комментария
№1
04.11.2021 13:43
Если и продадут-купят, то скорее всего "Варяг"
0
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№2
04.11.2021 17:11
Теоретически, как минимум, возможны два варианта:
  • постройка по нашему проекту;
  • постройка по китайскому проекту;
  1. потребуется передача китайцам документации а с ней и неких новых идей и идеологий наработанных нашими проектировщиками;
  2. не уверен, что китайские идеи и подходы удовлетворят наше МО.
0
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№3
04.11.2021 17:37
Цитата, Peter Tsk сообщ. №2
постройка по нашему проекту;
постройка по китайскому проекту;
- отсутствие всякой постройки.
0
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