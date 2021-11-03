В России создадут пулемет под патрон НАТО

Российский ручной пулемет РПЛ-20 может получить новую модификацию. Концерн «Калашников» планирует создать версию пулемета под патрон 5,56 на 45 миллиметров, который используется в странах НАТО. Об этом заместитель генерального директора, главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал ТАСС.

По его словам, концерн работает над созданием новых модификаций пулемета под патрон 7,62 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров. Уржумцев подчеркнул, что версии оружия под новые боеприпасы могут заинтересовать иностранных заказчиков.

Представитель «Калашникова» отметил, что концерн может выйти на международный рынок легких пулеметов. «Россия пока не является поставщиком легких пулеметов, и у "Калашникова" есть возможность выйти на этот очень конкурентный рынок со своей продукцией», — отметил Уржумцев.

Ранее в группе компаний «Калашников» заявили о завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Оружие заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Испытания винтовки прошли успешно.

В сентябре Сергей Уржумцев рассказал в интервью РИА Новости о начале испытания опытных образцов РПЛ-20. Легкий пулемет с ленточным питанием разрабатывают под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров.

Даниил Иринин