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«Калашников» начал испытания нового пулемета

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Источник изображения: Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России начались испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20. Оружию предстоит подтвердить характеристики, обусловленные техническим заданием. Об этом главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал в интервью РИА Новости.

«В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания», — отметил главный конструктор.

В основе РПЛ-20 лежат отзывы военных, собранные в ходе полевых испытаний пулемета РПК-16, который рассматривали в качестве замены советского РПК-74. «Калашников» разрабатывает новый пулемет в инициативном порядке. Первый прототип легкого пулемета с ленточным питанием показали на форуме «Армия-2020».

Известно, что РПЛ-20 разрабатывается под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров. Остальные характеристики пулемета пока не раскрываются.

Пулемет РПК-16, который стал отправной точкой в разработке РПЛ-20, использует патроны такого же калибра 5,45 на 39 миллиметров. Оружие обеспечивает скорострельность на уровне 700 выстрелов в минуту. Пулемет массой в 4,5 килограмма получил сменные стволы и телескопический приклад. Главным отличием РПК-16 от перспективного РПЛ-20 является магазинное питание.

Ранее Сергей Уржумцев рассказал о начале разработки нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей. Перспективная система поможет стрелку идентифицировать цели и осуществлять прицеливание.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РПК-16
РПК-74
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
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