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Интерфакс-АВН

Песков назвал "некачественными вбросами" американские публикации о переброске войск РФ к украинской границе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле сочли недостойными комментариев материалы американских СМИ, пишущих о якобы имеющем место передвижении российских войск вблизи украинской границы, указав на низкое качество этих публикаций.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили во вторник прокомментировать статью издания Politico, которое опубликовало спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, утверждая, что Россия концентрирует своих военных у границы с Украиной. Также внимание Пескова обратили на недавнюю публикацию The Washington Post, писавшей о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее", - отреагировал представитель Кремля.

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