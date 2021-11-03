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Известия.ru

Пентагон заявил о мониторинге ситуации на российско-украинской границе

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Константин Чергинский

Пентагон заявил о мониторинге ситуации на российско-украинской границе после сообщений о «необычной активности России». Об в понедельник, 1 ноября, этом заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Пентагона.

«Мы знаем, что есть сообщения о необычной военной активности России рядом с границей Украины, мы продолжаем консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе», — сказал Кирби.

По его словам, попытки эскалации или агрессивные действия вызовут со стороны США беспокойство.

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности, к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

Министерство обороны Украины в понедельник, 1 ноября, опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы. Такое заявление военное ведомство распространило после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».

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