Войти
Lenta.ru

В США оценили российский пистолет-пулемет

201
0
0
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российское оружие оценили в США. Издание 19FortyFive опубликовало список самых распространенных пистолетов-пулеметов. В перечень включили пистолет-пулемет российского производства.

Американское издание отмечает, что первые пистолеты-пулеметы появились во время Первой мировой войны. Это оружие также применяли во время Второй мировой войны, но позже в качестве основного пехотного вооружения стали использовать штурмовые винтовки. В свою очередь, компактные пистолеты-пулеметы остаются на вооружении тыловых подразделений и отрядов спецназначения.

В список 19FortyFive вошел российский пистолет-пулемет ПП-19-01 «Витязь». Автор подчеркивает, что «Витязь» разработали в качестве замены укороченного автомата АКС-74У. По его словам, пистолет-пулемет стал уменьшенной копией штурмовой винтовки, которую адаптировали для использования боеприпасов пистолетного калибра.

«Витязь» получил регулируемый приклад и планку Пикатинни для крепления аксессуаров. Пистолет-пулемет может поражать цели на дальности до двухсот метров, а масса оружия без патронов составляет 2,9 килограмма.

Также в список издания вошли пистолеты-пулеметы MP5 и MP7 компании Heckler & Koch, бельгийский автомат FN P90 и американский Mk.18 Mod 0.

В сентябре представитель АО «Златмаш» рассказал о разработке нового пистолета-пулемета «КЕДР-PARA» ПП-2011.000. Оружие предназначено для правоохранительных органов и подразделений спецназа. В 2022 году начнутся государственные испытания пистолета-пулемета.

В августе группа компаний «Калашников» представила опытный образец пистолета-пулемета ППК-20. Оружие разработали для использования в составе носимого аварийного запаса летчиков.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
США
Продукция
АКС-74У
Витязь-СН
П-19
Компании
Heckler & Koch
Златмаш
Похожие новости
03.09.2020
«Витязь» в шкуре «Бизона»
14.05.2018
И на пятом месте "Витязь". NI определил пятерку самых лучших пистолетов-пулеметов
10.05.2018
Российский "Витязь" вошел в пятерку лучших пистолетов-пулеметов
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
29.09.2014
Требуется уточнение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе