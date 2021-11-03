В США оценили российский пистолет-пулемет

Российское оружие оценили в США. Издание 19FortyFive опубликовало список самых распространенных пистолетов-пулеметов. В перечень включили пистолет-пулемет российского производства.

Американское издание отмечает, что первые пистолеты-пулеметы появились во время Первой мировой войны. Это оружие также применяли во время Второй мировой войны, но позже в качестве основного пехотного вооружения стали использовать штурмовые винтовки. В свою очередь, компактные пистолеты-пулеметы остаются на вооружении тыловых подразделений и отрядов спецназначения.

В список 19FortyFive вошел российский пистолет-пулемет ПП-19-01 «Витязь». Автор подчеркивает, что «Витязь» разработали в качестве замены укороченного автомата АКС-74У. По его словам, пистолет-пулемет стал уменьшенной копией штурмовой винтовки, которую адаптировали для использования боеприпасов пистолетного калибра.

«Витязь» получил регулируемый приклад и планку Пикатинни для крепления аксессуаров. Пистолет-пулемет может поражать цели на дальности до двухсот метров, а масса оружия без патронов составляет 2,9 килограмма.

Также в список издания вошли пистолеты-пулеметы MP5 и MP7 компании Heckler & Koch, бельгийский автомат FN P90 и американский Mk.18 Mod 0.

В сентябре представитель АО «Златмаш» рассказал о разработке нового пистолета-пулемета «КЕДР-PARA» ПП-2011.000. Оружие предназначено для правоохранительных органов и подразделений спецназа. В 2022 году начнутся государственные испытания пистолета-пулемета.

В августе группа компаний «Калашников» представила опытный образец пистолета-пулемета ППК-20. Оружие разработали для использования в составе носимого аварийного запаса летчиков.

Даниил Иринин