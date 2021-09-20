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Новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» разработали для российских силовиков

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Златоустовский машиностроительный завод» («Златмаш», входит в госкорпорацию «Роскосмос») разработал новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» ПП-2011.000, предназначенный для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа. Об этом сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Асташин.

По его словам, государственные испытания оружия начнутся в 2022 году, после их окончания будет принято решение о постановке пистолета-пулемета на вооружение.

«АО "Златмаш" в инициативном порядке сконструировал пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" ПП-2011.000. Он разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 "Кедр", стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах», — рассказал Асташин, добавив, что оружие предназначено для ведения ближнего боя в условиях городской среды подразделениями правоохранительных органов и сил специального назначения.

Асташин отметил, что при своих сравнительно небольших размерах и весе оружие имеет большую огневую мощь и способно производить одну тысячу выстрелов в минуту. Начальная скорость полета его пули — 430 метров в секунду, дульная энергия — 638 Джоулей, ресурс составляет 10 тысяч выстрелов, при этом прицельная дальность оружия составляет до 100 метров. Также пистолет-пулемет оснащен планками пикатинни для возможности установки на него различного навесного оборудования (фонарь, лазерный целеуказатель и т.д.).

В мае глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что мощь российской армии увеличивается, в том числе за счет роста промышленности. В целом, отметил он, в плане боевого потенциала российских войск был сделан огромный рывок. По его словам, по доле современной техники в стратегических ядерных силах российская армия обошла самые сильные армии мира. «Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86 процентов», — сказал министр.


Марина Совина

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Страны
Россия
Продукция
ПП-91
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