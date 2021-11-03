В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами

Аналитик Минобороны США по вопросам военного потенциала и вооружений Дэвид Рэймерс в материале для 19FortyFive предложил вооружить гражданские самолеты ракетами. Он считает, что это позволит сохранить ударный потенциал после сокращения количества бомбардировщиков.

Рэймерс отметил, что Военно-воздушные силы США завершили вывод из эксплуатации 17 бомбардировщиков B-1B Lancer, каждый из которых мог нести 24 крылатых ракеты класса «воздух-поверхность». По словам аналитика, Военно-морской флот США готовится к завершению службы части кораблей с ракетным вооружением.

По мнению Рэймерса, потерю бомбардировщиков можно компенсировать использованием гражданских самолетов в качестве платформы для запуска крылатых ракет. Аналитик отметил, что в конце 1970-х годов компания Boeing предложила проект использования лайнера 747-200С в качестве носителя крылатых ракет (CMCA, Cruise Missile Carrier Aircraft).

Проект предполагал размещение пусковых установок с ракетами AGM-86 в грузовом отсеке лайнера. Один пассажирский Boeing мог нести 72 ракеты. Для запуска боеприпасов самолет получил дополнительный люк.

Автор отмечает, что в современных условиях носителями ракет можно сделать самолеты Boeing 777-300, 777-300ER или 747-400F, от которых отказываются гражданские операторы. По его мнению, для несения крылатых ракет самолетам потребуется минимальная модернизация. В частности, лайнеры могут получить модернизированный грузовой отсек и дополнительное оборудование.

Рэймерс подчеркнул, что фюзеляж Boeing 777-300ER может вместить 152 ракеты, а двухдвигательные Boeing 747 позволят сэкономить затраты на доставку боеприпасов. Также гражданские лайнеры смогут использовать военные и гражданские аэропорты, а внешность самолетов позволит замаскировать носителей оружия среди гражданских лайнеров.

Ранее 19FortyFive прокомментировало сообщения о возможности транспортного рефрижератора «Иван Папанин» нести ракеты в контейнерах. В издании подчеркнули, что ракеты и прочный корпус позволят транспортному кораблю действовать в Арктике без дополнительной поддержки.

Даниил Иринин