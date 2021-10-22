В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»

В США оценили возможности российского арктического транспортного рефрижератора «Иван Папанин», который сможет нести крылатые ракеты «Калибр». Издание 19FortyFive назвало корабль признаком превращения Арктики в поле боя.

«Суда класса "Иван Папанин" могут быть оснащены крылатыми ракетами "Калибр-К", которые вызвали шум в 2010 году, когда производитель оружия объявил, что ракету можно перевозить и запускать из морских контейнеров», — пишет издание.

Автор отмечает, что судно типа «Иван Папанин» получило крепкий корпус, который позволяет рефрижератору двигаться во льдах без поддержки ледоколов. Корабль сможет доставлять грузы на исследовательские и военные базы в Арктике.

Новый комплекс превратит корабль в полноценный вооруженный транспорт. Издание подчеркивает, что для эффективного использования ракет потребуется установка дополнительного оборудования.

«В частности, в то время как "Калибр" является оружием с GPS-навигацией, которое может поражать цели на большой дальности на основе данных о прицеливании, передаваемых с удаленных судов и спутников, "Ивану Папанину" потребуется надежная система передачи данных, чтобы в полной мере использовать дальность действия "Калибра"», — отмечает 19FortyFive.

Ранее ТАСС, ссылаясь на члена совета директоров компании «Югрефтрансфлот» Юрия Кота, сообщило, что корабли типа «Иван Папанин» смогут нести ракетный комплекс «Калибр-К». Элементы комплекса выполнены в виде стандартного грузового контейнера.

Даниил Иринин