Президент России Владимир Путин призвал модернизировать систему воздушно-космической обороны (ВКО). Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе совещания глава государства назвал требования к модернизированной системе ВКО. «Обновленная система ВКО должна обнаруживать на большой дальности гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожать их на всей траектории полета», — сказал он.

Путин также подчеркнул необходимость наращивания темпов производства существующей техники для ВКО и налаживания производства новых образцов.

Ранее ТАСС сообщил о поступлении зенитных ракетных систем С-500 в подразделения 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил России. С-500 обеспечат защиту Москвы и Центрального промышленного региона.

В сентябре Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новой противоракеты системы противоракетной обороны. Пуск на полигоне Сары-Шаган в Казахстане подтвердил заложенные характеристики боеприпаса.

Даниил Иринин