Войти
Lenta.ru

Небо Москвы защитят новейшей С-500

163
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Первая бригада новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 защитит воздушное пространство Москвы и Центрального промышленного района. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, первый бригадный комплект поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, несущей боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей.

Известно, что вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине следующего года. Собеседник агенства уточнил, что речь идет о «многолетнем контракте».

В сентябре вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, а российские войска начали получать первые образцы этого оружия.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
20.09.2021
Daily Express (Великобритания): Владимир Путин показывает, что Россия «вернулась», представляя огнеметный танк «Терминатор»
17.09.2021
Борисов: речь об экспорте С-500 будет идти только после насыщения ими российской армии
22.07.2021
Новые системы ПВО С-500 прикроют Москву
27.05.2021
Путин продолжит в Сочи трехдневную серию совещаний по оборонно-промышленной тематике
15.05.2019
Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:14
  • 1
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 01:42
  • 2
Американский Patriot уйдёт в отставку
  • 14.10 00:35
  • 29
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 14.10 00:21
  • 29
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 00:08
  • 110
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.10 23:38
  • 3
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 13.10 17:30
  • 39
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.10 17:18
  • 22
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 13.10 14:56
  • 9
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 13.10 11:51
  • 0
Увеличение оборонных расходов под прикрытием российско-китайской угрозы
  • 13.10 10:44
  • 332
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 13.10 09:14
  • 1
Правительство хочет ввести «крепостное право» на сотрудников для разработчиков российских чипов
  • 13.10 03:54
  • 1
Франция создаст мини-ракеты многоразового использования к 2026 году
  • 13.10 02:45
  • 1
Foreign Policy (США): плыви, двигайся и сражайся. Как Военно-морские силы США проиграли гонку по строительству боевых кораблей
  • 12.10 22:12
  • 1
Израильские военные определились с боевой машиной будущего