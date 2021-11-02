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ЦАМТО

Инженеры ЮВО на Кубани получили на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2

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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник изображения: АО «Галичский автокрановый завод»

ЦАМТО, 1 ноября. Инженеры 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани получили на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 на автомобильной базе КамАЗ.

Военнослужащим ЮВО предстоит дополнительное обучение работе на новой технике и занятия по ее практическому применению при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: расчистке селепропускного канала, наведению мостовых переходов в поймах рек при весеннем разливе.

Тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 предназначены для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3,5 м с целью пропуска через них колесной и гусеничной техники весом до 60 т. Для организации одной переправы с помощью механизированного моста необходимо до 45 мин. Собирает и разбирает тяжелый механизированный мост расчет из восьми человек, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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КАМАЗ
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