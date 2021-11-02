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Интерфакс-АВН

Американская газета сообщила о негласных переговорах между США и Россией по кибербезопасности

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Серия переговоров по кибербезопасности состоялась между США и Россией, сообщила в воскресенье The New York Times со ссылкой на собственные источники.

"Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер была привлечена к серии онлайн-переговоров со своим коллегой в Кремле, об этих переговорах широко не сообщалось", - пишет газета.

"Несколько недель назад, после обширных дебатов в американском разведсообществе, США передали имена и другие детали о нескольких хакерах, которые предпринимают активные атаки на Америку", - продолжает NYT.

"Теперь, по словам одного официального лица, в США ждут и наблюдают, приведет ли эта информация к арестам", - отмечает издание.

По данным NYT, Вашингтон и Москва также ведут "диалог по контролю над вооружениями, самый глубокий за многие годы".

"Официальные лица в обеих странах говорят, что череда переговоров пока не дала существенного результата, но помогает предотвратить выход напряженности между Россией и США из-под контроля", - пишет газета.

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