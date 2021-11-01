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РИА Новости

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Болтон рассказал об отношениях России и Китая и дал совет Украине

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 30 октября/ Радио Sputnik. Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сближения с Китаем, пишут Argumenti.ru.

По мнению экс-чиновника Белого дома, которое он высказал в эфире телеканала "Россия 1", Москва старается наладить партнерство с Пекином, так как заинтересована в продажах Китаю нефти и природного газа.

Но, как считает Болтон, РФ совершит ошибку, если продолжит курс на укрепление отношений с КНР. Бывший советник Трампа призвал не забывать о том, что "основная часть русской цивилизации, ее экономика находятся в Европе".

Американский политик также поделился своим взглядом на ситуацию в Донбассе. Так, Болтон отметил, что украинским властям следует дождаться возвращения республиканцев в Белый дом, после чего можно будет активизировать диалог о вступлении страны в НАТО.

Политик также подчеркнул, что в настоящее время Украине следует сосредоточиться на решении внутренних проблем, в частности, урегулировании ситуации на юго-востоке республики, что также мешает Киеву обсуждать свои перспективы в Североатлантическом альянсе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Пекине посоветовали американской администрации "прекратить обсуждать Китай на каждом шагу".

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