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Известия.ru

ВМФ РФ установил слежение за вошедшим в Черное море эсминцем США «Портер»

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Эсминец Военно-морских сил США «Портер»
Эсминец Военно-морских сил США «Портер».
Источник изображения: Global Look Press/U.S. Navy

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец Военно-морских сил США «Портер» зашел в Черное море 30 октября. За действиями корабля внимательно следят силы и средства Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября», — заявили в центре.

Ранее в субботу стало известно, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях.

27 октября сообщалось, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer начали отработку маневров по уничтожению российских кораблей. Уточнялось, что два американских боевых самолета могут выпустить по Балтийскому флоту 48 противокорабельных ракет LRASM большой дальности, чего якобы будет вполне достаточно, чтобы потопить весь флот РФ одним залпом.

21 октября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров альянса. Глава Минобороны Германии также сказала, что Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фантазиями слова министра обороны ФРГ о сдерживании России. Он отметил, что Москва хочет сохранять прагматичный подход в отношениях с другими странами и концентрироваться на позитивных моментах.

В тот же день официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что РФ не угрожает альянсу. По ее словам, заседание Совета НАТО, которое прошло с 21 по 22 октября, лишний раз подтвердило, что альянс в свою очередь по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России.

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Германия
Россия
США
Продукция
LRASM
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
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БФ
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