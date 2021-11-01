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Запущенный на раскрашенной под хохлому ракете «Прогресс» пристыковался к МКС

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Источник изображения: Фото: HANDOUT / Reuters

Грузовой корабль «Прогресс МС-18»с грузами для космонавтов пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, «Прогресс» доставил на станцию инструменты для внекорабельной деятельности, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа. Также на МКС прибыли топливо для дозаправки, питьевая вода и запас сжатого воздуха.

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что «Прогресс»

привезет космонавтам по килограмму яблок, грейпфрутов и апельсинов, а также аджику и кетчуп. Помимо стандартных рационов питания, космонавты получат продукты, заказанные ими в индивидуальном порядке, среди которых консервы с белугой, солянка овощная, перец сладкий и капуста брокколи, добавил он.

Ранее сообщалось, что раскрашенная под хохлому ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела грузовой корабль «Прогресс МС-18» на околоземную орбиту.

Ракета «Союз-2.1а» была украшена узорами под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Изображения желтых листьев и цветов на черном фоне были наклеены на первой и третьей ступенях ракеты.


Марина Совина

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Роскосмос
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Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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