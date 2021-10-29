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Раскрашенная под хохлому ракета «Союз-2.1а» вывела «Прогресс МС-18» на орбиту

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Источник изображения: Фото: Roscosmos / Reuters

Раскрашенная под хохлому ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела грузовой корабль «Прогресс МС-18» на околоземную орбиту. Трансляция ведется на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Корабль взял курс на Международную космическую станцию, стыковка к которой запланирована на 30 октября 2021 года. «Цель полета: доставка на борт станции топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме», — пояснили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» была украшена узорами под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Изображения желтых листьев и цветов на черном фоне были наклеены на первой и третьей ступенях ракеты.

Этот космический запуск станет 18-м для «Роскосмоса» в этом году.


Марина Совина

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Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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