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Россия утилизирует авиационные ракеты

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Источник изображения: Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство обороны России объявило конкурс на утилизацию авиационных боеприпасов. Ведомство планирует утилизировать 187 управляемых ракет Военно-морского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 3,1 миллиона рублей. Соглашение предполагает утилизацию 145 управляемых ракет малой дальности Р-60 и 42 ракеты класса «воздух-поверхность» Х-25 до 10 ноября 2023 года. Ведомство планирует подвести итоги конкурса 3 декабря.

Ракету Р-60 класса «воздух-воздух» приняли на вооружение в 1973 году. Боеприпас использовали в составе вооружения большинства советских истребителей, бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25Т и палубных самолетов Як-38.

Управляемая ракета Х-25 предназначена для поражения малоразмерных наземных и надводных целей. Боеприпас поступил на вооружение в 1976 году. Ракета получила осколочно-фугасную боевую часть.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на источники сообщило о первой поставке авиационных ракет Х-59МКМ иностранному заказчику. Боеприпас предназначен для уничтожения укрепленных сооружений.

В августе исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин рассказал ТАСС о расширении арсенала вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». По его словам, Ми-28Н сможет использовать неуправляемые ракеты С-13Б.


Даниил Иринин

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Россия
Продукция
Ми-28Н
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Су-25
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Компании
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