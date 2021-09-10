Россия продаст ракету-убийцу Су-57

Россия начнет продавать авиационные бетонобойные ракеты-убийцы Х-59МКМ, способные уничтожать защищенные подземные командные пункты противника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. Ранее подобное оружие получил российский истребитель пятого поколения Су-57.

По словам собеседника, поставка данного оружия первому иностранному заказчику состоится до конца текущего года. «Ракеты имеют уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту различных военных сооружений», — сказал источник.

Собеседник напомнил, что ракета способна поражать стационарные объекты с известными координатами. Х-59МКМ отличает наличие дополнительного многокомпонентного кумулятивного предзаряда в носовой части, предназначенного пробивать бетонные перекрытия, цели или слои земли. Масса основной боевой части ракеты — 320 килограммов.

В экспортном варианте Х-59МКМ впервые была представлена в июле на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021».

В мае 2018 года на YouTube опубликовали видеозапись запуска ракеты с перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57. Тогда же об испытании оружия сообщил министр обороны Сергей Шойгу, тесты прошли в феврале того же года в Сирии. Издание The War Zone отмечало, что речь идет о Х-59МК2 с инерциальной системой наведения и проникающей или кассетной боевой частью.

Иван Потапов