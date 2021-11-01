Видео: «Роскосмос» разрушил топливный бак ракеты-носителя «Союз-5» во время испытаний

Ракетно-космический центр «Прогресс» провел испытания топливных баков для первой ступени перспективной ракеты «Союз-5». Конструкцию одного из прототипов довели до разрушения внутренним давлением.

Как сообщил «Роскосмос» на своей странице в твиттере, специалисты «Прогресса» провели статические тесты топливных баков для новой ракеты «Иртыш», известной как «Союз-5». Один из баков разрушили, космическое ведомство показало видео взрыва.

Также в «Роскосмосе» сообщили, что «Энергомаш» направил ракетный двигатель РД-171МВ в РКЦ «Прогресс», где проведут сборку в составе первой ступени «Союза-5». Ранее состоялись огневые испытания двигателя, которые подтвердили правильность выбранных конструкторских решений.

Ракетно-космический центр «Прогресс» завершил ряд статических испытаний топливных баков первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Конструкция одного из двух опытных образцов была доведена до разрушения внутренним испытательным давлением. pic.twitter.com/jMb0KV9bU2 - РОСКОСМОС ТВ (@tvroscosmos) October 28, 2021

©roscosmos

«Союз-5» будет двухступенчатым носителем среднего класса, который сможет вывести на низкую околоземную орбиту порядка 17 тонн полезной нагрузки. Первый запуск могут провести примерно в первой половине десятилетия.

Предполагается, что ракета будет относительно недорогой и конкурентоспособной на мировом рынке. Один запуск обойдется примерно в 50-55 миллионов долларов.