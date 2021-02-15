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Naked Science

В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: Роскосмос

По данным Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), запуск нового носителя обойдется примерно в 50-55 миллионов долларов. Таким образом, в теории ракета будет конкурентоспособной на мировом рынке.

«Союз-5» должна стать альтернативой украинскому «Зениту» и в перспективе может оказаться одной из основных российских ракет. Тем более что, как заявили в ЦЭНКИ, ее цена будет конкурентоспособной на мировом рынке ракетно-космических запусков.

По данным директора по сотрудничеству с Казахстаном в ЦЭНКИ Алексея Останина, стоимость пуска ракеты составит 50-55 миллионов долларов. Напомним, в 2018 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил о 60 миллионах долларов.

«Союз-5» представляет собой носитель среднего класса, который сможет выводить на низкую опорную орбиту грузы массой 17 тонн. Ракета получит две ступени: на первой установят двигатель РД-171МВ, который считается мощнейшим в мире жидкостным ракетным двигателем.

Напомним, в прошлом году Россия впервые провела огневые испытания этого изделия. Предполагается, что, кроме «Союза-5», он найдет применение и на других новых российских носителях.

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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
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