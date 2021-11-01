Россия впервые вывела стелс-корабль «Сергей Котов» на испытания в море

Начались заводские ходовые испытания новейшего корабля проекта 22160, спущенного на воду в январе. Передать корвет ВМФ хотят до конца года.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, Россия приступила к заводским ходовым испытаниям патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». Корвет вывели в акваторию Черного моря из военной гавани Новороссийской военно-морской базы.

Испытания проводит штатный экипаж вместе с заводской сдаточной командой. Специалисты проверят основные параметры корабля, все корабельные устройства, механизмы и оборудование на соответствие техническим условиям. Принять корвет в состав ВМФ должны в конца года.

Во время первого этапа испытаний проверят системы, связанные с жизнеобеспечением, энергетикой и живучестью корабля, а также проведут анализ средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования.

Кроме того, эксперты изучат скорость, маневренность и остойчивость корвета. После тестов судостроители и экипаж выполнят ревизию систем, устройств и механизмов и будут готовиться к предстоящим испытаниям.

«Сергей Котов» стал четвертым кораблем проекта 22160. Первый — «Василий Быков» — спустили на воду в 2017-м и передали заказчику в 2018 году. Всего планируют построить шесть корветов проекта 22160.

Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев". Источник: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Проект 22160 разработали специалисты Северного проектно-конструкторского бюро. Назначение корабля — защита и охрана морской экономической зоны, а также эскортная и антипиратская деятельность и поисково-спасательные операции.

Патрульный корабль проекта 22160 имеет водоизмещение (стандартное) 1500 тонн. Его длина (наибольшая) составляет 94,1 метра. В состав экипажа входят 28 человек. Автономность плавания — 60 суток.

Корвет вооружен одной 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой АК-176МА и двумя 14,5-миллиметровыми пулеметами МТПУ-1 «Жало». Для борьбы с воздушными целями можно применять переносные зенитные ракетные комплексы. Конструкторы предусмотрели возможность установки контейнеров с ударным вооружением, например крылатыми ракетами «Калибр». На борту могут базироваться один вертолет и несколько беспилотников.

Напомним, недавно в России спустили на воду учебный вертолетоносец проекта 14400. Главное назначение судна — подготовка экипажей палубных вертолетов, таких как Ка-29.

Одним из самых знаменательных событий для российских судостроителей стала закладка в прошлом году первых в истории страны универсальных десантных кораблей. Вертолетоносцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» должна ввести в строй в 2028 и 2029 годах соответственно.