Войти
Naked Science

В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400

595
1
0
Источник изображения: naked-science.ru

В Нижегородской области спустили на воду специальное судно проекта 14400, которое иногда называют «учебным вертолетоносцем». Оно предназначено для подготовки экипажей палубных винтокрылых машин.

О спуске на воду вертолетоносца проекта 14400 со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС. Ранее стало известно, что его вывели из эллинга, расположенного в Городце. Конкретную дату спуска на воду источник не приводит. Официального подтверждения этой информации тоже нет.

Судно проекта 14400 предназначено для подготовки вертолетчиков морской авиации. Благодаря ему они будут отрабатывать посадку и взлет вертолетов типа Ка-27/29/31 и Ка-52 с палуб с авианесущих кораблей. Кроме того, с помощью судна будут испытывать создаваемые авиационно-технические средства обеспечения полетов вертолетов и БПЛА, различные радиоэлектронные средства управления авиацией и другое корабельное оборудование.


Вертолетный корабль проекта 14400.
Источник: skuter

Судно заложили 28 июня 2018 года. В строй его планировали ввести в прошлом году, но в марте 2019-го работы заморозили. В октябре того же года их возобновили.


Вертолетный корабль проекта 14400.
Источник: skuter

Формальный заказчик корабля проекта 14400 — Крыловский государственный научный центр (КГНЦ). Проект разработали специалисты «Балтсудопроекта». Судно имеет полное водоизмещение 842 тонны. Его длина (наибольшая) — 66,9 метра, а ширина (наибольшая) — 12,7 метра. Вертолетоносец имеет двухвальную энергетическую установку с винтами в насадках. Полная скорость — 12 узлов или 22 километра в час.


Вертолетный корабль проекта 14400.
Источник: skuter

Судно получило взлетно-посадочную площадку для вертолетов и имеет имитатор качки. Окончательный срок сдачи вертолетоносца неизвестен, название ему пока не присвоили. Всего, по данным из открытых источников, запланировали к постройке одно специальное судно проекта 14400.

Напомним, в прошлом году состоялось знаменательное для России событие: впервые в своей истории страна заложила универсальные десантные корабли. УДК «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» заложили на судостроительном заводе «Залив» в Керчи: они стали альтернативой французским Mistral, от продажи которых Париж отказался. Согласно ранее заявленным планам, ввести в строй первый российский УДК хотят в 2028 году, а второй — в 2029-м.

Кроме того, недавно стало известно, что российское Минобороны хочет получить десантные корабли на воздушной подушке нового типа. Предполагается, что они смогут брать на борт 60-70 тонн нагрузки. В числе прочего корабль должен уметь перевозить тяжелые комплексы типа «Искандер».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Искандер
Ка-27
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.03.2021
"Они будут лучше "Мистралей": что Россия строит в Крыму
05.03.2021
Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
20.01.2021
Бессмысленный русский «Мистраль»
30.01.2020
От компьютера до стапеля: русские "Мистрали" соберут в 3D
03.07.2017
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
1 комментарий
№1
21.10.2021 06:02
Стало интересно, как он должен выглядеть после постройки:

0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка