В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400

В Нижегородской области спустили на воду специальное судно проекта 14400, которое иногда называют «учебным вертолетоносцем». Оно предназначено для подготовки экипажей палубных винтокрылых машин.

О спуске на воду вертолетоносца проекта 14400 со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС. Ранее стало известно, что его вывели из эллинга, расположенного в Городце. Конкретную дату спуска на воду источник не приводит. Официального подтверждения этой информации тоже нет.

Судно проекта 14400 предназначено для подготовки вертолетчиков морской авиации. Благодаря ему они будут отрабатывать посадку и взлет вертолетов типа Ка-27/29/31 и Ка-52 с палуб с авианесущих кораблей. Кроме того, с помощью судна будут испытывать создаваемые авиационно-технические средства обеспечения полетов вертолетов и БПЛА, различные радиоэлектронные средства управления авиацией и другое корабельное оборудование.

Вертолетный корабль проекта 14400. Источник: skuter

Судно заложили 28 июня 2018 года. В строй его планировали ввести в прошлом году, но в марте 2019-го работы заморозили. В октябре того же года их возобновили.

Вертолетный корабль проекта 14400. Источник: skuter

Формальный заказчик корабля проекта 14400 — Крыловский государственный научный центр (КГНЦ). Проект разработали специалисты «Балтсудопроекта». Судно имеет полное водоизмещение 842 тонны. Его длина (наибольшая) — 66,9 метра, а ширина (наибольшая) — 12,7 метра. Вертолетоносец имеет двухвальную энергетическую установку с винтами в насадках. Полная скорость — 12 узлов или 22 километра в час.

Вертолетный корабль проекта 14400. Источник: skuter

Судно получило взлетно-посадочную площадку для вертолетов и имеет имитатор качки. Окончательный срок сдачи вертолетоносца неизвестен, название ему пока не присвоили. Всего, по данным из открытых источников, запланировали к постройке одно специальное судно проекта 14400.

Напомним, в прошлом году состоялось знаменательное для России событие: впервые в своей истории страна заложила универсальные десантные корабли. УДК «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» заложили на судостроительном заводе «Залив» в Керчи: они стали альтернативой французским Mistral, от продажи которых Париж отказался. Согласно ранее заявленным планам, ввести в строй первый российский УДК хотят в 2028 году, а второй — в 2029-м.

Кроме того, недавно стало известно, что российское Минобороны хочет получить десантные корабли на воздушной подушке нового типа. Предполагается, что они смогут брать на борт 60-70 тонн нагрузки. В числе прочего корабль должен уметь перевозить тяжелые комплексы типа «Искандер».