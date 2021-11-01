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«Роскосмос» показал разрушение бака российского «Союз-5»

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Источник изображения: Фото: @Rogozin / Twitter

Силовой агрегат РД-171МВ, известный как «царь-двигатель», отправили для сборки в составе первой ступени российской перспективной ракеты «Союз-5», которая должна заменить выведенный из эксплуатации украинский носитель «Зенит-2». Об этом в Twitter сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Двигатель прошел огневые испытания, которые подтвердили качество конструкторских и технологических решений инженеров», — отметил руководитель.

Изделие было отправлено из химкинского научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» в самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который «завершил ряд статических испытаний топливных баков первой ступени перспективной ракеты». «Конструкция одного из двух опытных образцов была доведена до разрушения внутренним испытательным давлением», — показала в Twitter соответствующее видео телестудия «Роскосмоса».


В марте «Роскосмос» сообщил, что НПО «Энергомаш» завершило трехмесячный цикл из восьми огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного силового агрегата РД-171МВ.

В августе 2019 года НПО «Энергомаш» объявило о запуске серийного производства самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

РД-171МВ является модернизированной версией силового агрегата РД-170, разработанного в СССР для сверхтяжелой ракеты «Энергия».

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн. Летные испытания носителя намечены на 2023 год.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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