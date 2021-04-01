Российский «царь-двигатель» состоялся

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» завершило трехмесячный цикл из восьми огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного силового агрегата РД-171МВ, известно как «царь-двигатель». Об этом сообщает «Роскосмос».

Согласно госкорпорации, проведенные испытания подтвердили работоспособность силового агрегата и правильность конструкторских решений, выбранных для его создания. «Теперь, по результатам, можно сказать — да, двигатель состоялся!» — заявил гендиректор НПО Игорь Арбузов.

В сообщении госкорпорации отмечается, что в дальнейшем РД-171МВ планируется отправить в Ракетно-космический центр «Прогресс», где силовой агрегат должен принять участие с испытаниях в составе первой ступени перспективной ракеты «Союз-5».

В июне 2020 года «Роскосмос» заявил, что до 2027 года изготовит 20 двигателей РД-171МВ, которые потребуются для средне-тяжелой ракеты «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелого носителя «Енисей».

РД-171МВ является модернизированной версией силового агрегата РД-170, разработанного в СССР для сверхтяжелой ракеты «Энергия».

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн. Летные испытания носителя намечены на 2023 год.

Первые ступени «Союза-5» должны стать боковыми ускорителями сверхтяжелой ракеты «Енисей», летные испытания которой с Восточного намечены на 2027 год.

Иван Потапов