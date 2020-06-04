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«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей»

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Роскосмос» до 2027 года изготовит 20 двигателей РД-171МВ, называемых «царь-двигателями», которые потребуются для средне-тяжелой ракеты «Союз-5» («Иртыш») и сверхтяжелого носителя «Енисей», сообщает госкорпорация.

В настоящее время заключен контракт на производство стальных и титановых отливок для этих силовых агрегатов. «Заключение данных договоров — очередной этап работ по организации в Перми центра литейных компетенций. Для нас это новая продукция, позволяющая расширить участие предприятия в кооперации по созданию перспективных жидкостных ракетных двигателей. Сегодня от проработки номенклатуры отливок РД-171МВ мы переходим к освоению технологии их изготовления и производству опытных изделий», — заявил исполнительный директор пермского «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

Также в госкорпорации сообщили о «завершении очередного этапа создания опытного образца кислородно-метанового ракетного двигателя РД-0177». «Итоги испытаний и полученные результаты дали очевидное понимание наилучшей конструкции газогенератора, которую следует использовать в создаваемом двигателе», — сказал главный конструктор воронежского Конструкторского бюро химавтоматики Виктор Горохов.

В июне РИА Новости сообщило, что «Союз-5» будет запускаться на Байконуре со стартового комплекса «Назарбаевский старт», получившего название в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В марте 2019 года «Роскосмос» опубликовал видеозапись, в которой РД-171МВ назван «самым мощным в мире ракетным двигателем», хотя в действительности таковым он является только среди жидкостных ракетных силовых агрегатов.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн. Летные испытания «Союза-5» намечены на 2022 год. Первые ступени данного носителя должны стать боковыми ускорителями сверхтяжелой ракеты «Енисей», летные испытания которой с Восточного намечены на 2027 год.

Двигатель РД-0177, над которым в «Роскосмосе» работают более 20 лет, могут получить многоразовые ракеты «Союз-СПГ» или «Союз-7».

РД-171МВ является модернизированной версией силового агрегата РД-170, разработанного в СССР для сверхтяжелой ракеты «Энергия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РД-170
Компании
КБХА
Протон-ПМ
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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