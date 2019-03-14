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14.03.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" уличили в обмане

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"Роскосмос" опубликовал видеозапись о якобы "самом мощном в мире ракетном двигателе" РД-171МВ. Видео доступно в Twitter-аккаунте госкорпорации.

"Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО "Энергомаш" для ракеты-носителя "Союз-5"", — говорится в посте. В самой видеозаписи отмечается, что мощность РД-171МВ составляет 246 тысячи лошадиных сил, а тяга при массе в десять тонн превышает 800 тонн.

Комментируя твит, пользователь azat477 рекомендовал госкорпорации и ее главе Дмитрию Рогозину "не лениться уточнять", что двигатель является самым мощным из жидкостных.

Ряд других юзеров отметили, что РД-171МВ создан на основе советских РД-170 (и РД-171), разработанных более 30 лет назад в СССР для сверхтяжелой ракеты "Энергия" и среднего носителя "Зенит".

Самым мощным в мире ракетным двигателем считается твердотопливный боковой ускоритель космического корабля Space Shuttle, последний раз запускавшегося в июле 2011 года. В открытых источниках отмечается, что пара таких ускорителей "создает комбинированную тягу 5,3 миллиона фунтов, что эквивалентно 44 миллионам лошадиных сил". Модифицированные ускорители Space Shuttle получит сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System), первый полет которой запланирован на июнь 2020 года.

Первый полет "Союз-5", фактически являющейся усовершенствованной версией "Зенита", запланирован на 2022 год.

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Страны
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
SLS
Союз-5 РН
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