Onet (Польша) секретная армия Качиньского. Риторика председателя польской правящей партии вселяет тревогу

Как утверждает Ярослав Качиньский, его стране угрожает Россия. И автор с ним согласен, но с одной оговоркой. Если в Варшаве считают, что Польша, соответствующим образом подготовившись, сможет выстоять в войне с соседом с востока, то это не так. А в представленном Качиньским плане по модернизации армии верных рецептов нет, считает автор. .

Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński) вместе с Мариушем Блащаком (Mariusz Błaszczak) обнародовал проект нового закона "О защите родины". Председатель "Права и справедливости" (PiS) объявил по этому случаю, что Польша должна стать "сильным в военном плане государством", а ее "проекция силы" должна "многократно" возрасти. Проблема в том, что за верной в политическом плане оценкой причин ухудшающейся ситуации вокруг Польши не следует верных рецептов, хуже того, появляются тайны, которые так любят лоббисты.

Политический аспект

Все, что Ярослав Качиньский говорил на тему исходящих от России угроз, верно. Есть одна загвоздка: справедливые утверждения не сопровождаются выводом о том, что если опасность реальна, Польша при ее географическом положении не может позволить себе разногласий с союзниками, в первую очередь с США.

Пока охлаждение отношений с Вашингтоном не отразилось, правда, на нашей безопасности, но следует напомнить, что численность размещенных в Польше сил составляет всего несколько тысяч человек. Варшава заинтересована в том, чтобы этот контингент увеличивался, а американские военные пребывали у нас не "на ротационной, но непрерывной основе (такую формулировку много лет назад дал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу), а на постоянной. Для того чтобы это произошло, нужны политические решения, а их появление требует не только наличия соответствующих стратегических расчетов, но и толики доброжелательности в отношениях. Польша, всеми силами мешающая союзникам относиться к ней доброжелательно, уменьшает свои шансы на наращивание у нас американского военного присутствия.

Пот на учениях

Говоря о России, Ярослав Качиньский, кажется, забывает, что ключевыми элементами, позволившими российской армии нарастить потенциал, были, в частности: существенное увеличение расходов на вооружения, регулярные учения и болезненные реформы, суть которых сводилась к ликвидации плохо оснащенных или слабо обученных подразделений. Польша, которая развивает вооруженные силы, не увеличивая принципиальным образом вливания в них и устраивая мало маневров, в особенности внеплановых, то есть демонстрирующих реальные возможности, движется в противоположном направлении.

Следует учитывать, что лишь треть (точные данные в зависимости от года отличаются) выделяемых армии средств предназначается на закупку техники, а почти 70% идет на денежное довольствие, пенсии, ремонты, материалы и так далее. Если численность вооруженных сил планируется довести со 150 тысяч до 250 тысяч человек, повысив при этом зарплату военным, то все деньги уйдут на это. На технику их не останется, если, конечно, мы не планируем влезть в большие долги.

Загадка

Третья принципиальная проблема с программой Ярослава Качиньского заключается в том, что ее содержание осталось туманным. Рассказывая об укреплении польской армии, вице-премьер не уточнил, какие вооруженные силы мы хотим создать, какие боевые возможности обрести, какую технику закупать, и из каких источников брать на эту цель средства.

Увлечение геополитикой, или о том, как мы победим в войне с Россией

Ключевая проблема проистекает из того, что Качиньский сказал между строк, продемонстрировав свои увлечения. Председатель партии "Право и справедливость" использовал в выступлении выражение "проекция силы", которое очень любят люди, увлекающиеся геополитикой. Второй намек на то, что он находится под влиянием сообщества геополитиков, содержится в самом факте внезапного объявления о резком увеличении расходов на оборонную сферу, которое было сделанного спустя шесть лет после прихода правящей команды к власти.

О грядущей войне и растущем изо дня в день риске ее развязывания говорят именно любители геополитики, а не серьезные эксперты. Экспертное сообщество отмечает, правда, что от России исходят угрозы, но не преувеличивает их до такой степени, чтобы следовало срочно заявлять о необходимости вооружаться и многократно умножать свой потенциал.

Об увлеченности Качиньского кругами геополитиков свидетельствует также прозвучавшая на пресс-конференции фраза "приведение в действие сил НАТО потребует некоторого времени". Это избитая истина, которую все давно знают, и которая учитывается в так называемых планах на случай нападения. Однако лишь в среде любителей геополитики принято сопоставлять потенциал России и Альянса таким образом, будто тот в случае возрастания риска развязывания войны не начнет никаких приготовлений, и делать вывод, что Польша не может на него полагаться.

Уверенность в неизбежном "предательстве" Запада, и это особенно любопытно, сопровождается свидетельствующей уже о полном отсутствии здравого смысла верой в то, что волноваться нам не стоит, ведь Польша способна самостоятельно победить в войне с Россией если, конечно, Кремль не применит ядерное оружие.

У Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит. Сравнение польских и российских возможностей не оставляет никаких иллюзий по поводу исхода такого столкновения. Положения дел не изменят попытки обмануть себя и других при помощи банальных, но "учено" звучащих высказываний о том, что значение имеет не потенциал (количество истребителей, вертолетов, танков и так далее), а "оперативные возможности". Те рождаются не из силы воли, а взаимосвязаны с имеющейся на вооружении техникой.

Интересно, что решение обретает даже проблема ядерного оружия. Это еще не говорится прямо, но в кругах, под влиянием которых находится Ярослав Качиньский, уже началась дискуссия о том, не следует ли Польше его получить.

ЕС нас предал, значит, предаст и НАТО?

Польский вице-премьер заявил, правда, что желание изменить польскую армию "не продиктовано какими-либо, а уж тем более великодержавными амбициями", однако, его слова о необходимости нарастить проекцию силы "не чуть-чуть, не на 20%, не на 50% и даже не на 100%, а в несколько раз" наводят на мысль (если, конечно, все это не говорится лишь в пропагандистских целях) о присоединении Качиньского к лагерю тех, кто не верит ни в какие натовские гарантии.

В контексте того, что за предыдущие шесть лет пребывания у власти "Права и справедливости" польскую "проекцию силы" не удалось увеличить даже на 5%, а сейчас речь идет о нескольких сотнях процентов, напрашивается вопрос, остаемся ли мы еще в сфере реальности.

Между тем в реальности

Реалии таковы, что Польша впервые с 1931 года (!) не имеет ни одной функционирующей субмарины. Техническое состояние единственной подводной лодки "Орел", которой располагает ВМФ, настолько плачевно, что когда она еще выходила в море, у нее постоянно возникали проблемы со всплытием, поэтому ее отправили на ремонт, окончание которого остается под вопросом.

Расхождение между заявлениями Качиньского и реальным состоянием польской армии выглядит тревожно. ВМФ, сухопутные и воздушные силы в период с 2014 года, когда на Украине вспыхнула война, фактически не получили никаких новых боевых возможностей.

Верит ли Качиньский в Запад?

Качиньский говорит, что изменит положение дел. Это хорошая новость. Плохо то, что масштаб заявленных действий может указывать на очень опасный разворот в подходе лидера "Права и справедливости" к Западу, вечно плетущего, как утверждает эта партия, заговоры против Польши.

Напрашиваются вопросы: результатом размышлений на чью тему, России или все же Запада, стала масштабная военная программа? Почему сейчас, спустя семь лет после начала войны на Украине, внезапно появилась необходимость "многократно" нарастить "польскую проекцию силы"?

Это вопросы принципиальные, ведь, считая себя частью Запада, мы будем создавать одну армию, а подозревая, что тот может нас предать, другую. Третий вариант возникнет, если наши лидеры поверят, что мы самостоятельно победим в гипотетической войне с Россией. К сожалению, Качиньский не дал ответа, как и не сообщил, во что конкретно мы собираемся инвестировать и сколько планируем потратить.

О масштабах замысла может свидетельствовать то, что финансировать модернизацию армии предполагается при помощи выпуска облигаций. Идея вовсе не так плоха, как кажется, мы описывали такой путь в качестве одного из двух возможных на нашем портале пару лет назад.

Дело, однако, в том, что если Польша действительно намеревается влезть в многомиллиардные долги, это не может происходить без общественного обсуждения. История с ремонтом танков Т-72, который утратил какой-либо смысл в момент принятия решения о покупке "Абрамсов", уже показала, как легко выбросить деньги на ветер.

Рай для лоббистов

В Сенате и Палате представителей США обсуждают все закупки для вооруженных сил, эти дискуссии сопровождаются действиями сотен лоббистов, которые расхваливают ту или иную технику.

В Польше важнейший политик в государстве, рассказывая о масштабном увеличении армии, ограничивается банальностями, не представляет никакой конкретики, и, судя по тому, как это обычно бывает, не собирается ничего ни с кем обсуждать. Лоббистам будет достаточно пробиться лишь к нескольким государственным деятелям.

Секретная армия

Сама идея военных инвестиций верна, но политическим элитам следует сначала решить, какие вооруженные силы мы хотим создать, а потом - какая техника тем потребуется. Как раньше Польша не нуждалась в экспедиционной армии (хотя хорошо, что благодаря участию в войнах за границей многие офицеры и солдаты приобрели боевой опыт), так сейчас она не нуждается в армии, которая смогла бы победить Россию, задача военных заключается лишь в том, чтобы нас от нее защитить. Пока мы не знаем ничего. Вооруженные силы Качиньского - это секретные силы.

Витольд Юраш (Witold Jurasz)