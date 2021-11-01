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В США описали войну между Россией и НАТО

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Источник изображения: Фото: Ints Kalnins / Reuters

Война между Россией и странами НАТО может стать настоящим ужасом, пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что за последние несколько лет российская армия прошла путь модернизации, в то время как США были сконцентрированы на решении проблем в Афганистане, Ираке и Сирии. Издание предполагает, что наиболее вероятным местом возникновения конфликта между Россией и НАТО станет Черноморский регион или Прибалтика.

Описывая возможное начало войны, в 19FortyFive уверены, что преимуществом России станет внезапность и скорость, из-за чего «ключевую роль сыграет сдерживающая сила НАТО в первые часы и дни». Издание уверено, что в случае наступления военных действий Литва, Эстония и Латвия будут располагать около 20,5 тысячи военнослужащими и 80 тысячами резервистами, 247 боевыми машинами пехоты, примерно 300 артиллерийскими орудиями и 14 кораблями. «При этом они не имеют значительного парка самолетов и полагаются на НАТО в своей противовоздушной обороне», — говорится в публикации.

По данным 19FortyFive, Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, не входящая в НАТО, могут выставить против России около 72 тысяч военнослужащих и 380 тысяч резервистов, 415 танков, 783 боевых машин пехоты, примерно 1730 артиллерийских орудий, 55 надводных кораблей, 11 подводных лодок и 250 боевых самолетов.

«С другой стороны, российские вооруженные силы могут выставить 900 тысяч военнослужащих и два миллиона резервистов, 2,8 тысячи танков (с десятками тысяч в резерве), 4,5 тысячи боевых машин пехоты и 3,9 тысячи артиллерийских орудий. В воздухе Москва может разместить 1,8 тысячи боевых самолетов, а в море — 115 надводных кораблей и 60 подводных лодок», — пишет издание.

19FortyFive уверено, что обе стороны конфликта будут стараться сохранить локальный характер конфронтации, избегая применения ядерного оружия.

В январе Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), описало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает ликвидацию четырех основных целей в российском регионе.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.

В октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (деятельность американской организации признана нежелательной на территории России) доктор Ричард Хукер в своей работе спрогнозировал, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области. Тогда же губернатор региона Антон Алиханов назвал подобный прогноз фантастическим.


Иван Потапов

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