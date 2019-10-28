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28.10.2019
Lenta.ru

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

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Прогнозируемая после 30 дня войны ситуация
Прогнозируемая после 30 дня войны ситуация.
Источник изображения: Изображение: R. D. Hooker, Jr. / Jamestown Foundation

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.

Согласно автору, в начале военного конфликта Россия предпримет попытку изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. Хотя наиболее удобный сухопутный путь к Калининградской области лежит через Белоруссию и Польшу, наиболее вероятным эксперт считает, из-за наличия у последней почти тысячи танков, такое продвижение российской армии через менее вооруженную Литву.

Признавая большую силу сухопутных войск России, автор отмечает ее отставание от стран НАТО в области военной авиации. Тем не менее, продолжает специалист, за счет собственных развитых средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) и недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве западных самолетов, российская сторона сможет в начале кампании обеспечить достаточно надежную защиту Калининградской области от атак противника.

Однако в итоге Россия, уверяет автор, прежде всего за счет наращивания американской и польской сухопутной военной группировок в регионе, не выдержит натиск противника и потеряет эксклав. На прорыв ПВО Калининградской области эксперт отводит силам НАТО примерно две недели, еще две недели потребуется на удержание захваченных позиций до прибытия дополнительной поддержки. Текущая неспособность НАТО к выполнению кампании в указанные сроки специалистом связывается с "вероятной реинтеграцией прибалтийских стран в Российскую Федерацию" и проверкой НАТО на "сплоченность".

Военно-морским силам автор отводит меньшую роль, чем авиации и сухопутным войскам. По мнению эксперта, флот НАТО в Балтийском регионе по численности превосходит российский, однако в реальности сталкивается с проблемами в обслуживании, а при наступлении войны будет вынужден столкнуться с "русскими минами" и ракетами.

Среди условий выполнения заявленного плана — существенное увеличение текущей численности и укомплектованности вооруженных сил трех прибалтийских республик, а также системы взаимодействия между войсками, "некоторую помощь" в чем предлагается получить от "более богатых союзников, таких как Германия". Руководство всеми такими мероприятиями предлагается доверить американской стороне.

Тем не менее в одной из сносок публикации автор приводит мнения внешних комментаторов, в которых присоединение бывшего немецкого Кенигсберга по итогам Второй мировой войны к РСФСР называется "аннексией" (что, согласно Потсдамскому соглашению, является "передачей"), а потенциальная утрата Москвой региона преподносится как "естественный" индемнитет (возмещение ущерба) за включение Крыма в состав России.

Вероятными союзниками НАТО в гипотетическом конфликте эксперт считает Швецию и Финляндию, а одной из стран, которая способна оказать невоенное давление на Россию, называет Китай. Специалист полагает, что потенциальная война будет нести исключительно региональный характер, поскольку эскалация конфликта "повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения, объединит НАТО и еще сильнее направит международное общественное мнение против России".

Автор уверен, что после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием, до реального применения которого ситуация не получит продолжения, а завершение конфликта, при определенных условиях, может повлечь за собой "меры по спасению лица" — "ослабление санкций, возвращение [России] демилитаризованного Калининграда, возможное включение Белоруссии в состав Российской Федерации или [какие-то] уступки русским этническим меньшинствам".

Конкретная причина, которая могла бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО в Прибалтике, экспертом не называется, однако в качестве одного из обоснований ненулевой вероятности подобного развития событий приводится заявление президента России Владимира Путина, сделанное в июле 2014 года на совещании послов и постоянных представителей страны, согласно которому Москва "будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств".

В заключении исследования автор выражает сожаление касательно того, что в 2018 году Руанда получила в три раза больше военной помощи, чем любая из трех прибалтийских республик.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В июле 2018 года НАТО на действия России, якобы нарушающие международную стабильность, решила ответить формулой "30-30-30-30", выполнение которой предполагается в публикации Хукера.

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