Совет директоров "Энергии" одобрил заключение договора на изготовление корабля "Союз"

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур.

Цена сделки составит 2,79 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Совет директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" во время заседания одобрил заключение сделки с компанией "Главкосмос" (входит в Роскосмос) на изготовление пилотируемого корабля "Союз МС", говорится на сайте раскрытия информации.

"Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" между АО "Главкосмос" (заказчик) и ПАО "РКК "Энергия" (исполнитель)", - говорится в решении совета директоров.

Как уточняется, цена сделки составит 2,79 млрд рублей. "Срок действия договора - до 29.02.2024 г. или до полного исполнения сторонами обязательств", - говорится в решении.

Накануне гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил о подписании предварительного соглашения о предоставлении четырех коммерческих мест в "Союзе" в 2024 году для совершения двух коммерческих рейсов.