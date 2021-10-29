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В России назвали способ «охладить пыл украинских генералов» на Донбассе

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Источник изображения: Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Потеря одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 стоимостью пять миллионов долларов «сразу охладит пыл украинских генералов» на Донбассе. Подобный способ остановить эскалацию конфликта в регионе назвал РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его мнению, Россия после применения Украиной беспилотника турецкого производства в Донбассе должна способствовать установлению бесполетной зоны над регионом.

Эксперт в области БПЛА Денис Федутинов уверен, что не стоит чрезмерно переоценивать способности Bayraktar TB2. «Наиболее заметны БПЛА Bayraktar TB2 будут на первых порах, в дальнейшем, по мере выработки средств противодействия, их эффективность снизится», — сказал специалист.

По его словам, Bayraktar TB2 уязвимы для таких комплексов противовоздушной обороны (ПВО), как «Игла», «Стрела», «Панцирь» и «Тор», а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В октябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

В ноябре 2020 года Константин Макиенко, занимая должность заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что ВСУ располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
2020-й год
БПЛА
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