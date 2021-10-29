Россия собрала пусковой стол стартовой площадки «Ангары» на космодроме Восточный

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, пусковой стол для ракеты «Ангара» на Восточном успешно собран. Первый старт носителя этого типа с космодрома наметили на 2023 год.

О сборке пускового стола для «Ангары» глава космического ведомства написал на своей странице в твиттере. Он сообщил о монтаже всех элементов пускового стола.

Рыть котлован для комплекса начали летом 2019-го. Строить вторую очередь завершат в следующем году, а первый пуск «Ангары» с нового космодрома запланировали на 2023-й. Отметим, что всего с Восточного за все время провели десять стартов.

Все элементы пускового стола стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный собраны. pic.twitter.com/cQBoAvHKsy - РОГОЗИН (@Rogozin) October 28, 2021

Восточный / ©twitter.com/Rogozin

В 2023 году ракета-носитель «Ангара-А5» должна запустить полноразмерный макет пилотируемого корабля нового поколения «Орел» (ранее — «Федерация»). Как отмечал глава космического ведомства, тесты аппарата могут растянуть, однако это не затронет его первые летные испытания.

На сегодня носитель «Ангара-А5» выполнил только два пуска: в 2014 и 2020 годах, с космодрома Плесецк. Оттуда же будут запускать «Ангару» в последующие несколько раз. Согласно планам, один старт ракеты-носителя с Плесецка намечен на 2021-й, еще два — на следующий год.