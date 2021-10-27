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Naked Science

Испытания российского пилотируемого космического корабля нового поколения могут сдвинуть

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

Согласно заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сроки испытаний корабля «Орел» могут пересмотреть. Причина — отсутствие сверхтяжелой ракеты.

О возможном переносе сроков испытаний нового российского космического корабля сообщило РИА Новости. По словам главы космического ведомства Дмитрия Рогозина, первый беспилотный старт, как и раньше, хотят провести в 2023 году. «Другое дело, что испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учетом того, что штатная ракета для корабля “Орел” — ракета сверхтяжелого класса, а не “Ангара”», — заявил он.

Рогозин напомнил, что «Орел» создают как «лунный» корабль, предназначенный для полетов в дальний космос. Таким образом, без сверхтяжелого носителя реализовать проект в полной мере не удастся.

При этом «Орел» можно будет запускать с помощью ракеты «Ангара» к МКС, а в будущем — к перспективной российской станции, известной как РОСС. Ее, согласно ранее озвученным планам, могут создать во второй половине десятилетия. Из программы Международной космической станции Россия к тому моменту может выйти.


Макет «Орла».
Источник: ©Роскосмос

Разрабатывать корабль «Орел», прежде известный как «Федерация», начали в 2009-м. В качестве даты первого пилотируемого полета ранее называли 2025 год.

«Орел» создают многоразовым. Численность его экипажа — до шести человек, масса полезного груза — до 500 килограммов. В режиме автономного полета аппарат сможет находиться до 30 суток.

В прошлом году стало известно, что на базе корабля могут разработать более компактную версию, получившую обозначение «Орленок». Она будет на пять тонн легче базовой модификации и предназначена для полетов к Луне. Массу корабля уменьшили за счет снижения количества систем жизнеобеспечения, что, в свою очередь, обусловлено снижением числа членов экипажа до двух. Как отметил в прошлом году Рогозин, впервые запустить «Орленок» хотят ближе к 2028-му.

«Орел» можно назвать условным аналогом космического корабля Crew Dragon, или Dragon V2, который уже ввели в эксплуатацию. При этом в США активно создают принципиально новые полностью многоразовые космические системы.

Напомним, в августе компания SpaceX установила корабль Starship SN20 на ускоритель Super Heavy Booster 4, собрав, таким образом, самую большую ракету из всех когда-либо существовавших. Похожую на Starship концепцию прорабатывает американская Relativity Space, представившая в этом году облик своей системы Terran R.

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Рогозин Дмитрий
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