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В России не испугались возможности уничтожения Балтийского флота

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Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Корабли Балтийского и Черноморского флотов России надежно защищены от ракетных атак противника системами противовоздушной обороны (ПВО), заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (в 1998-2002 годах) адмирал Владимир Комоедов.

«Во-первых, корабли — это не суда, они имеют систему охраны и обороны и, что самое важное, хорошо вооружены. К тому же, наши корабли всегда прикрыты с воздуха, да и сами они маневренные — поразить их ракетами, тем более дозвуковыми вроде Tomahawk и Harpoon так просто не удастся. Такие ракеты сбиваются нашей ПВО, причем сбиваются с достаточно высокой точностью, поэтому пугать Балтийский и Черноморский флот не нужно», — заверил адмирал.

Таким образом Комоедов прокомментировал публикацию журналиста Дэвида Экса в журнале Forbes, согласно которой два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer имеют возможность выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM).

В июне The Drive сообщило, что B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C LRASM для уничтожения целей потенциального противника.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
JASSM
LRASM
Проекты
БФ
ЧФ
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