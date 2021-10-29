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ВМС США приступили к использованию безэкипажных надводных аппаратов MANTAS T-12 в Персидском заливе

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MANTAS (smaller version)
MANTAS (smaller version).
Источник изображения: navy-matters.blogspot.com

ЦАМТО, 28 октября. Согласно видео, опубликованному Центральным командованием ВМС США (NAVCENT), безэкипажные надводные аппараты MANTAS T-12 под управлением американских операторов приступили к патрулированию акватории Персидского залива.

Как сообщает Navyrecognition.com, переносные тактические автономные системы (Man-Portable Tactical Autonomous Systems – MANTAS) T-серии представляют собой многоцелевые безэкипажные надводные аппараты (Unmanned Surface Vessels – USV) нового поколения разработки компании Maritime Tactical Systems (MARTEC). Как заявлено, они предназначены для выполнения боевых задач ВМС США по всему миру.

MANTAS серии T-12 обладает расширенными возможностями по сравнению со своими предшественниками. Аппарат предназначен для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки (ISR) для ВМС.

Длина MANTAS T-12 составляет 361 см, ширина – 91,5 см, высота – 36 см, осадка – 18 см, максимальный вес – 95 кг. Аппарат может нести до 63,5 кг полезной нагрузки.


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