В Сербии показали зенитную установку с российскими ракетами

Новую зенитную установку МТУ-4 показали в Сербии. Разработка Военно-технического института Министерства обороны Сербии может использовать зенитные ракеты комплексов «Игла» и «Стрела-2МА». Об этом сообщает «Российская газета».

Установка может одновременно использовать четыре направляющих с зенитными ракетами. Прицельный комплекс с тепловизионным каналом дает возможность обнаруживать цели в любое время суток. Также МТУ-4 оснастили комплексом, который позволяет распознавать принадлежность летательного аппарата.

Подвижность зенитной установки обеспечивает легкий внедорожник Zastava NTV. В машине находится система навигации, радиостанция и боекомплект. Издание отмечает, что МТУ-4 позволяет поражать самолеты, вертолеты и беспилотники противника.

В материале подчеркнули схожесть сербской разработки с российской опорно-пусковой установкой «Джигит», которая получила две направляющих для установки зенитных ракет. «Джигит» позволяет вести залповый огонь ракетами комплексов «Игла» и «Игла-1».

Ранее польское издание Defence24 заявило о превосходстве переносного зенитного ракетного комплекса Piorun над российской «Вербой». Издание отмечает, что дальность действия польской разработки превышает 6,4 километра.

В августе российский зенитчик поразил китайскую ракету TY-300D из ПЗРК «Игла-С». Выстрел произвели во время конкурса «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр.

Даниил Иринин