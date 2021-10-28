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Российская газета

Новая сербская зенитная установка будет применять "Иглы" и "Стрелы"

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Источник изображения: Silja Pluton / youtube.com

Счетверенную установку МТУ-4 для применения зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Стрела-2МА" разработали в Военно-техническом институте Министерства обороны Сербии. Об этом сообщает proelasi.com.

Эта новинка недавно демонстрировалась в Белграде на 10-й Международной выставке вооружений и военной техники "Партнер-2021".

В качестве платформы для нее был выбран легкий вездеход "Застава" с колесной формулой 4х4.

МТУ-4 оборудована тепловизионным прицелом, есть возможность получать информацию о целях с обзорных радиолокационных станций, специальное оборудование определяет их принадлежность. Также имеется радиостанция и приемник глобальной спутниковой навигационной системы. Внутри машины хранятся четыре дополнительные ракеты.

Общий вес установки - 320 кг. Применяемые ракеты комплексов "Игла" или "Стрела-2МА" эффективны против различных воздушных целей: самолетов, вертолетов, а также малых объектов, таких как беспилотные летательные аппараты. Дальностью действия - до 5200 метров.

Отмечается, что сербская разработка очень похожа на российскую опорно-пусковую установку "Джигит", предназначенную для работы с "Игла-1", "Игла" и "Игла-С". Эта система имеет только две направляющие для применения ракет. "Джигиты" находятся на вооружении армий Ирака, Сирии и применялись войсками Каддафи.

Имеется более совершенная "Гибка-С", смонтированная на бронеавтомобиле "Тигр" с четырьмя ПЗРК "Игла-С" или "Верба".

В польской армия принят на вооружение мобильный ЗРК ближнего действия Poprad на шасси Zubr с колесной формулой 4х4. Они могут применять Grom или Piorun.


Алексей Моисеев

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