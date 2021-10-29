Войти
Lenta.ru

На МКС отработали проведение хирургических операций

768
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Эксперимент по проведению хирургической операции на борту Международной космической станции (МКС) отработал российский экипаж, включающий съемочную группу фильма «Вызов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

В ходе выступления на презентации научно-просветительского проекта «Вызов» в Дубне глава «Роскосмоса» рассказал об особенностях операций на орбите. По его словам, проведение операций в условиях невесомости требует дополнительных мер по закреплению пациента и хирургического инструмента.

«Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому», — отметил он.

По словам Рогозина, эксперимент по проведению хирургических операций провели на орбите. Глава «Роскосмоса» подчеркнул готовность поделиться опытом космической хирургии с другими участниками проекта МКС.

Ранее Дмитрий Рогозин оценил качество материала, который сняли на МКС. Глава «Роскосмоса» опубликовал видеозапись извлечения флеш-карт с кадрами фильма «Вызов».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» состоялся 5 октября. В состав экипажа корабля вошел космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Члены киноэкипажа снимали на МКС фильм с рабочим названием «Вызов».


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
17.09.2021
Комиссия рекомендовала экипаж с Пересильд для подготовки к полету на МКС
15.03.2021
Великий подход: Россия и Китай намерены строить лунную станцию вместе
29.04.2020
Рогозин указал на отсутствие признаков коронавируса у экипажа МКС
26.09.2019
Рогозин поблагодарил украинских специалистов за подготовку системы управления "Союза-ФГ"
02.08.2019
Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29