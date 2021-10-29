На МКС отработали проведение хирургических операций

Эксперимент по проведению хирургической операции на борту Международной космической станции (МКС) отработал российский экипаж, включающий съемочную группу фильма «Вызов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

В ходе выступления на презентации научно-просветительского проекта «Вызов» в Дубне глава «Роскосмоса» рассказал об особенностях операций на орбите. По его словам, проведение операций в условиях невесомости требует дополнительных мер по закреплению пациента и хирургического инструмента.

«Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому», — отметил он.

По словам Рогозина, эксперимент по проведению хирургических операций провели на орбите. Глава «Роскосмоса» подчеркнул готовность поделиться опытом космической хирургии с другими участниками проекта МКС.

Ранее Дмитрий Рогозин оценил качество материала, который сняли на МКС. Глава «Роскосмоса» опубликовал видеозапись извлечения флеш-карт с кадрами фильма «Вызов».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» состоялся 5 октября. В состав экипажа корабля вошел космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Члены киноэкипажа снимали на МКС фильм с рабочим названием «Вызов».

Даниил Иринин