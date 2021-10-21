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Рогозин оценил качество снятых на МКС кадров для фильма «Вызов»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил качество снятых на МКС кадров фильма «Вызов», полученных после полета на орбиту актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Он опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, как сотрудники госкорпорации и «Первого канала» ожидают извлечения специалистами РКК «Энергия» флеш-карт с материалами.

Рогозин отметил, что эти записи, доставленные на Землю спускаемым аппаратом корабля «Союз МС-18», который поздно вечером доставили в подмосковный Королев, «бесценны», они были сразу же проверены.

«Сотрудники ожидают извлечения бесценных флеш-карт — результата съёмок на МКС Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Тут же проверили качество отснятого материала. Оно великолепно», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин оценил работу киноэкипажа на орбите. Он похвалил экипаж и отметил, что их работа прошла без замечаний. Гендиректор госкорпорации также назвал работу киноэкипажа большим трудом и добавил, что сотрудники корпорации рады хорошему самочувствию съемочной группы.

Утром 17 октября киноэкипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). В запланированное время, в 7.35, экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.


Марина Совина

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Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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