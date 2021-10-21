Рогозин оценил качество снятых на МКС кадров для фильма «Вызов»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил качество снятых на МКС кадров фильма «Вызов», полученных после полета на орбиту актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Он опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, как сотрудники госкорпорации и «Первого канала» ожидают извлечения специалистами РКК «Энергия» флеш-карт с материалами.

Рогозин отметил, что эти записи, доставленные на Землю спускаемым аппаратом корабля «Союз МС-18», который поздно вечером доставили в подмосковный Королев, «бесценны», они были сразу же проверены.

«Сотрудники ожидают извлечения бесценных флеш-карт — результата съёмок на МКС Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Тут же проверили качество отснятого материала. Оно великолепно», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин оценил работу киноэкипажа на орбите. Он похвалил экипаж и отметил, что их работа прошла без замечаний. Гендиректор госкорпорации также назвал работу киноэкипажа большим трудом и добавил, что сотрудники корпорации рады хорошему самочувствию съемочной группы.

Утром 17 октября киноэкипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). В запланированное время, в 7.35, экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Марина Совина