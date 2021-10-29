Раскрыты подробности о российском роботе «Теледроид»

Раскрыты подробности о российском антропоморфном роботе «Теледроид». Как рассказал ТАСС представитель Центра подготовки космонавтов, робот сможет работать как внутри, так и снаружи Международной космической станции (МКС).

«У нас была первая проба пера — космический эксперимент "Испытатель", где применялся робот Федор, а теперь будет создан специально робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне», — пояснил он.

При этом ранее представитель Центра сообщил, что запуск «Теледроида» на околоземную орбиту планируется в 2024 году.

В мае сообщалось, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС), уже начаты. Изделие должно быть готово к 2023 году.

Марина Совина